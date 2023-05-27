Спорт 27 мая 2023, 17:12 Британский боец Томпсон отправил в нокаут россиянина Олейника в первом раунде Британец Оли Томпсон одержал победу в первом раунде боя против россиянина Олейника Соцсети

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Сенсационной победой в первом раунде закончилась встреча на ринге для британского бойца Оли Томпсона с россиянином Александром Олейником. Бой прошел в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Как сообщили «Известия», опытный и успешный боец уступил новичку.

Оба бойца ранее принимали участие в боях турнира UFC, но накопили очень разный объем опыта. Россиянин участвовал в 17 поединках, из которых одержал девять побед. Его дебют запомнился тем, что Олейник стал первым спортсменом, кто за всю историю турнира применил прием «удушение Иезекииля», за что получил прозвище Удав.

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В последний раз россиянин поднимался на ринг UDC в октябре 2022 года, когда по решению судей уступил бой шведу Илиру Латифи. В отличие от россиянина, британец провел в UFC только два боя, где потерпел поражения.

Но на этот раз Оли Томпсон показал, что способен на большее. В самом конце первого раунда он нанес удар Олейнику, который свалил его с ног. По данным журналистов, россиянину понадобилась помощь врачей.

По итогам боя британец заявил, что готов обсудить с российским бойцом бой-реванш, если тот захочет. При этом Оли отметил, что очень уважает Алексея и считает его настоящей легендой боев.