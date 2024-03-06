Спорт 06 марта 2024, 20:50 Российских теннисистов допустили до Олимпиады в Париже в нейтральном статусе ITF допустила теннисистов России и Белоруссии до ОИ-2024 в нейтральном статусе Panoramic/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Международная федерация тенниса (ITF) объявила о решении допустить до Олимпийских игр в Париже спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте организации.

Согласно представленному документу, россияне и белорусы могут выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в индивидуальном нейтральном статусе — без национального гимна, флага, эмблемы или другой символики, связанной с РФ или национальной федерацией.

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«Решение ITF совпадает с решением большинства международных федераций в отношении индивидуальных соревнований и спортсменов, участвующих в Играх 2024 года в Париже этим летом», — говорится в релизе.

В декабре МОК выставил дополнительное условие допуска россиян к Олимпийским играм — 2024. Российских спортсменов в нейтральном статусе допустят к соревнованиям только после подписания обновленного согласия.