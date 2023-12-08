Спорт 08 декабря 2023, 20:10 МОК выставил дополнительное условие допуска россиян к Олимпийским играм — 2024 Подпись обновленного согласия сделали условием участия россиян в Играх — 2024 РИА «Новости»

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Российских спортсменов в нейтральном статусе допустят к Олимпийским играм — 2024 года только после подписания обновленного согласия. Об этом сообщила пресс-служба Международного Олимпийского комитета (МОК).

В опубликованном на сайте организации образце документа говорится, что спортсмен подтверждает, что осведомлен о правилах и обязанностях во время соревнований и согласен их соблюдать.

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В число правил включили положения Олимпийской хартии, включая мирную миссию международного спортивного движения, соблюдение антидопинговых правил, этический кодекс МОК, отказ от притеснений и злоупотреблений других участников соревнований, в том числе в социальных сетях во время проведения Игр.

Подписание обновленных правил распространят на всех участников.

В МОК отметили, что из 4600 спортсменов со всего мира, которые на данный момент прошли квалификацию для участия в Олимпийских играх в Париже, только восемь россиян и трое белорусов, которые выступят в нейтральном статусе.

МОК в пятницу, 8 декабря, объявил, что прошедшие квалификацию спортсмены из России и Белоруссии примут участие в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. К соревнованиям не допустят атлетов, связанных с военными или силовыми структурами РФ, а также высказавшихся в поддержку специальной военной операции.