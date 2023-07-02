02 июля 2023, 01:24
Российских судей могут вернуть к работе на международных матчах
РФС пытается договориться с УЕФА о возвращении судей к международным матчам
Российский футбольный союз ведет диалог с УЕФА по возвращению российских судей к работе на международных матчах. Об этом ТАСС сообщили в РФС.
О скором возвращении российских арбитров к работе на соревнованиях под эгидой УЕФА ранее писало издание «Спорт-экспресс». Судей и официальных лиц из России не отстраняли от работы на международных матчах, в отличие от клубов и сборных РФ. В издании объяснили отсутствие назначений сложной логистикой.
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Днем ранее в службе коммуникаций РФС сообщили ТАСС, что российского судью Сергея Карасева пригласили на сбор судей в сентябре.
Украинская ассоциация футбола обратились в УЕФА и ФИФА с призывом исключить Российский футбольный союз из состава организаций. По мнению Украины, Россия якобы совершила противоправные действия против украинского футбола, начав попытки «интегрировать крымские футбольные команды во внутренний чемпионат».
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