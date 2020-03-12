Российских легкоатлетов оштрафовали на $10 млн за допинговый скандал

Об этом сообщил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.

Рабочая группа подготовила ряд санкций для ВФЛА из-за нарушений предыдущего режима, включая десять миллионов долларов штрафа Руне Андерсен.

Он пояснил, что ВФЛА должна выплатить половину штрафа немедленно. Остальная часть суммы — это «условный штраф». Всероссийская федерация должна придерживаться правил и прогрессировать в вопросе восстановления своих прав. Если ВФЛА вновь нарушит правила, она должна будет немедленно выплатить вторую половину штрафа.

World Athletics также возобновила процесс выдачи российским легкоатлетам нейтрального статуса. Они смогут участвовать в международных соревнованиях в мире и Европе, но не под флагом России. Совет ограничил количество нейтральных спортсменов — их может быть всего 10, за исключением однодневных соревнований. Однако и для них введут максимальное число участников, если ВФЛА не выплатит первую часть штрафа до 1 июля 2020 года.

Совет также утвердил набор критериев, выполнив которые Всероссийская федерация легкой атлетики сможет быть восстановлена. ВФЛА должна создать комиссию по восстановлению — в ней примут участие не менее двух представителей, назначаемых комиссией атлетов и ряд определенных организаций. Финансировать комиссию будет ВФЛА, но в ней примут участие два международных эксперта, назначенных World Athletic. Вместе они создадут план, который обеспечит абсолютную нетерпимость российских легкоатлетов к допингу. После разработки его должен утвердить World Athletics. Затем начнется этап реализации плана — чтобы обеспечить его эффективность, с ВФЛА будут работать два международных эксперта.