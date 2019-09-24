Токио, гудбай? Участие России в Олимпиаде снова оказалось под угрозой

Стоило российским атлетам выдохнуть и спокойно готовиться к Олимпиаде в Токио, как грянул новый допинговый скандал. WADA заподозрило Россию в подмене данных Московской антидопинговой лаборатории. Если РУСАДА не успеет объясниться, об участии в играх россиянам, возможно, придется забыть.

20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил в Twitter, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подозревает Россию в манипулировании данными Московской антидопинговой лаборатории. По его словам, РУСАДА дали три недели на то, чтобы объяснить несоответствие данных.

«Россия подозревается в манипулировании данными московской лаборатории (были направлены в WADA в начале 2019 года). Комитет WADA по соответствию проинформирует об этом исполком организации на заседании, которое пройдет в Токио на следующей неделе. Процедура несоответствия уже запущена».

В 2019 году исполком WADA восстановил Российское антидопинговое агентство в правах, которых оно лишилось пять лет назад, после первого скандала. Главным условием стала передача агентству базы данных Московской антидопинговой лаборатории. По сведениям The Telegraph, в этот раз скандал разразился из-за подделки Россией данных в переданной базе. Сделано это было якобы для того, чтобы скрыть систематическое употребления допинга атлетами. Из-за этого Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио, которая пройдет летом 2020-го, а РУСАДА грозит повторная приостановка деятельности.

Что грозит России

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23 сентября, сообщает Reuters, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) снова продлила запрет в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Спортсмены из РФ во второй раз пропустят чемпионат мира по легкой атлетике.

Хотя некоторые, не уличенные в применении допинга россияне, допущены в качестве нейтральных спортсменов, без использования национальных гимна или флага. А чтобы не лишиться возможности участвовать в других международных состязаниях, российским спортивным чиновникам придется ответить на 30 вопросов антидопингового агентства.

Президент ОКР Станислав Поздняков подтвердил, что WADA инициировала рассмотрение вопроса о статусе РУСАДА по ускоренной процедуре. За три недели российской стороне предстоит либо опровергнуть подозрения в манипуляциях, либо выявить всех причастных.

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«В противном случае, наряду с проблемой, связанной со статусом РУСАДА и вытекающими отсюда последствиями для всего нашего спорта, под угрозой окажутся и перспективы участия Олимпийской команды России на Играх в Токио в следующем году», — добавил Поздняков.

Правда почетный президент ОКР Леонид Тягачев заявил «Известиям», что начало расследования против РУСАДА пока не угрожает участию российской сборной в ОИ-2020. Ее судьбу решит МОК, который к WADA может и не прислушаться. Тем более, что в августе комитет направил РФ официальное приглашение на игры.

«У меня нет никаких материалов по этому вопросу с WADA и РУСАДА. Но отношения между МОКом и ОКР — это отдельная история. Было четко сказано, что мы допущены до Олимпиады в Токио и приглашены туда. А по отдельным видам спорта WADA будет разбираться долго. Претензий к России нет, но их будут искать», — сказал он.

Первый скандал

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Впервые в применении допинга Россию обвинили после Олимпиады в Сочи. В декабре 2014 года телеканал ARD и Зеппельт выпустили документальный фильм, основными свидетелями в котором выступили уехавшие в США легкоатлетка Юлия Степанова и ее супруг, экс-сотрудник РУСАДА Виталий.

После проверки комиссии Паунда Московскую антидопинговую лабораторию и РУСАДА лишили прав. Руководителей организаций уволили. А глава московской лаборатории Григорий Родченков, который по заверениям комиссии лично уничтожил 14 тысяч проб, и его зам Тимофей Соболевский переехали в США.

В 2015 году, по рекомендации WADA, IAAF приостановила членство ВФЛА. В конце 2016 года МОК временно, примерно на год, отстранял от членства Олимпийский комитет России. Из-за этого на зимних играх в Пхенчхане наши спортсмены выступали в статусе «олимпийские атлеты из России».