Российских футбольных болельщиков назвали преступниками

Сообщества российских поклонников футбола представляют собой преступные группировки, заявила бывший президент московского клуба «Локомотив» Ольга Смородская.

«В вашем представлении болельщик — это человек, который всеми фибрами своей души болеет за команду, за футбол. А в реальной жизни это преступные группировки», — указала спортивный менеджер в эфире телеканала «Матч ТВ».

По ее словам, ей приходилось встречать таких болельщиков. «Очень жаль, что они имеют такое влияние в футболе», — посетовала Смородская, добавив, что в некоторых случаях клубы могут платить своим фанатам за определенные действия. «За выезд куда-то, куда не очень хочется ехать. Делают большие скидки на атрибутику и так далее», — рассказала бывший руководитель.

Ольга Смородская занимала должность президента «Локомотива» с 2010 по 2016 годы. За этот период клуб получил бронзу чемпионата России сезона-2013/2014 и Кубок страны в сезоне-2014/2015.

Ранее сообщалось, что на матче между питерским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» произошла массовая драка болельщиков. Фанатов «Ахмата» возмутило то, что болельщики «Зенита» оголились по пояс.