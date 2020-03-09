    09 марта 2020, 20:31

    Российских футбольных болельщиков назвали преступниками

    Александра Каширина

    Сообщества российских поклонников футбола представляют собой преступные группировки, заявила бывший президент московского клуба «Локомотив» Ольга Смородская.
    Российских футбольных болельщиков назвали преступниками

    «В вашем представлении болельщик — это человек, который всеми фибрами своей души болеет за команду, за футбол. А в реальной жизни это преступные группировки», — указала спортивный менеджер в эфире телеканала «Матч ТВ».

    По ее словам, ей приходилось встречать таких болельщиков. «Очень жаль, что они имеют такое влияние в футболе», — посетовала Смородская, добавив, что в некоторых случаях клубы могут платить своим фанатам за определенные действия. «За выезд куда-то, куда не очень хочется ехать. Делают большие скидки на атрибутику и так далее», — рассказала бывший руководитель.

    Ольга Смородская занимала должность президента «Локомотива» с 2010 по 2016 годы. За этот период клуб получил бронзу чемпионата России сезона-2013/2014 и Кубок страны в сезоне-2014/2015.

    Ранее сообщалось, что на матче между питерским «Зенитом» и грозненским «Ахматом» произошла массовая драка болельщиков. Фанатов «Ахмата» возмутило то, что болельщики «Зенита» оголились по пояс.