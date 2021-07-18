Обвиненных в приеме допинга российских пловцов допустили на Олимпиаду

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял во внимание, что обвинения против российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева в нарушении антидопинговых запретов строились на данных московской лаборатории. В их тестах не было найдено запрещенных веществ. Поэтому суд удовлетворил их апелляцию и допустил до участия в Олимпиаде в Токио.

Об этом РИА «Новости» сообщил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

«Наши спортсмены Вероника Андрусенко и Александр Кудашев смогут выступить на Олимпиаде в Токио», — рассказал он.

Международная федерация плавания (FINA) на покрытие судебных издержке выплатит спортсменам по 1500 швейцарских франков (120,8 тысячи рублей). Все последующие ходатайства на их отстранение будут отклоняться.

Андрусенко сообщила агентству, что новость о запрете на участие в Олимпийских играх стала для нее настоящим шоком.

«Как мне сообщили, это связано с 2014 и 2015 годами. Узнала об этом 13-го. Я всегда была за чистый спорт, никогда не нарушала антидопинговые правила», — сказала спортсменка.

На играх Андрусенко выступит на 200 метрах вольным стилем и в эстафете 4×200 кролем, а Кудашев стартует на 200 метров баттерфляем.

Андрусенко и Кудашев были отстранены 14 июля за нарушения, которые относятся к периоду 2012–2015 годов.