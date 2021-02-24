Российские легкоатлеты пропустят ЧЕ-2021

Российские легкоатлеты не получили нейтральный статус. В результате спортсмены не выступят на чемпионате Европы в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Турнир пройдет 5–7 марта в польском городе Торунь.

«ВФЛА сделала все возможное, чтобы наши „чистые“ атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении. Однако возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на совете Всемирной легкоатлетической ассоциации 17–18 марта», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что в этом году россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении. Поэтому представители ВФЛА обратились к спортсменам и попросили их вновь набраться терпения и продолжить готовиться к летнему сезону. В пресс-службе подчеркнули, что продолжат настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях.

В конце декабря российских легкоатлеток дисквалифицировали за допинг. Бегунью Анастасию Баздыреву отстранили от участия в соревнованиях на восемь лет. В ее анализах нашли рекомбинантный эритропоэтин. Еще одна бегунья, Марина Пантелеева, осталась вне соревнований на четыре года.