Российских легкоатлеток дисквалифицировали за допинг

Бегунью Анастасию Баздыреву отстранили от участия в соревнованиях на восемь лет, с 29 января 2018 года по 28 января 2026 года. В ее анализах нашли рекомбинантный эритропоэтин. Это искусственный гормон увеличивает объем поступающего в мышцы кислорода, что делает спортсмена выносливее.

Еще одна бегунья Марина Пантелеева осталась вне соревнований на срок в четыре года: с 21 мая 2020 года по 20 мая 2024 года. Она также использовала рекомбинантный эритропоэтин. Все результаты спортсменки, которые она показала с 20 июня 2015 года по 19 июня 2019 года, аннулированы.

Толкательница ядра Олеся Свиридова попала под повторное отстранение в четыре года. В первый раз ее отстранили в 2016 году. РУСАДА выяснило, что спортсменка нарушила условия дисквалификации и принимала участие в региональных соревнованиях в качестве судьи и секретаря. Новый срок для Свиридовой отсчитывается с 14 июля 2020 года, когда закончилось ее первое отстранение.

В самом лучшем положении оказалась еще одна бегунья Марина Поспелова. От соревнований ее отстранили 3 сентября 2018 года за употребление рекомбинантного эритропоэтина. 2 сентября 2020 года срок ее дисквалификации истек.

Всероссийская федерация легкой атлетики с 2015 года исключена из Международной федерации за ряд допинговых скандалов. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провело проверку проб взятых у спортсменов и выявило серьезные нарушения. По решению МОК, медалей лишились семь россиян. Тогда же WADA потребовало изгнать ВФЛА из международной федерации.

Российская организация пыталась восстановить свой статус. Но тут началось расследование прыгуна в высоту Даниила Лысенко и его тренера Евгения Загорулько. Выяснилось, что документы, которые показали на спортсмена допинговые службы, оказались поддельными. Бумаги помогли сделать чиновники ВФЛА. Новый виток скандала привел к тому, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила восстановление членства российской организации.

Сейчас легкоатлеты из России могут принимать участие в международных соревнованиях только в нейтральном статусе. При этом им недоступны Олимпийские, Европейские и Военные игры.