    07 февраля 2020, 23:53

    Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Канаде

    Анастасия Кукова

    Руслан Мурашов занял первое место в забеге на 500 метров на канадском этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Особенно радостно, что на пьедестале компанию ему составили еще два россиянина.
    Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Канаде

    Как сообщил ТАСС, Мурашов с результатом 34,043 секунду установил лучший результат сезона в мире. Павел Кулижников и Виктор Муштаков заняли второе и третье места соответственно. Еще один россиянин Артем Арефьев занял 18-е место. Ему помешало падение соперника по забегу голландца Кая Фербая.

    Этот сезон в целом складывается удачно россиян. Во время первого этапа Кубка мира в Калгари Павел Кулижников обновил мировой рекорд 2007 года на дистанции 500 метров, установленный канадцем Джереми Уотерспуном. Как рассказывал РИА «Новости» его тренер Дмитрий Дорофеев, об этом мечтало целое поколение спринтеров-конькобежцев.

    Пятый этап Кубка мира завершится 8 февраля.

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