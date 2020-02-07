Российские конькобежцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира в Канаде

Руслан Мурашов занял первое место в забеге на 500 метров на канадском этапе Кубка мира по конькобежному спорту. Особенно радостно, что на пьедестале компанию ему составили еще два россиянина.

Как сообщил ТАСС, Мурашов с результатом 34,043 секунду установил лучший результат сезона в мире. Павел Кулижников и Виктор Муштаков заняли второе и третье места соответственно. Еще один россиянин Артем Арефьев занял 18-е место. Ему помешало падение соперника по забегу голландца Кая Фербая.

Этот сезон в целом складывается удачно россиян. Во время первого этапа Кубка мира в Калгари Павел Кулижников обновил мировой рекорд 2007 года на дистанции 500 метров, установленный канадцем Джереми Уотерспуном. Как рассказывал РИА «Новости» его тренер Дмитрий Дорофеев, об этом мечтало целое поколение спринтеров-конькобежцев.

Пятый этап Кубка мира завершится 8 февраля.

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