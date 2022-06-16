Российские хоккеисты не смогут после текущего сезона привезти в РФ Кубок Стэнли

Кубок Стэнли не позволят привезти в РФ после текущего сезона, если российский хоккеист в НХЛ выиграет его. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

«Мы проинформировали „Колорадо“ и „Тампу“, что Кубок Стэнли этим летом не будет доставлен в Россию или Белоруссию, поэтому в будущем игроки-победители могут получить трофей на один день», — сказал Дэйли.

Эти команды играют в текущем финале розыгрыша Кубка Стэнли, за них выступают российские хоккеисты Валерий Ничушкин («Колорадо») и Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров, которые играют за «Тампу». По традиции победителям плей-офф НХЛ в межсезонье разрешают забрать на один день трофей в личное пользование, в этом году российских хоккеистов лишили этого права.

Ранее об этом писал «Матч ТВ». НХЛ отказалась от спонсорских соглашений с российскими компаниями, в стране теперь невозможно смотреть матчи лиги онлайн.