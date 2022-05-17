«Матч ТВ»: руководство НХЛ запретило везти Кубок Стэнли в Россию

Российские хоккеисты, которые играют за НХЛ, не смогут привезти в Россию Кубок Стэнли в этом году. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на источник,

По данным ИА Nation News, НХЛ отказалась от спонсорских соглашений с российскими компаниями. Также в стране теперь невозможно смотреть матчи лиги онлайн.

«Поэтому и Кубок Стэнли привезти в Россию не позволят. Это дело не только одного игрока, а официальное мероприятие лиги», — уверен источник.