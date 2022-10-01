Российские гимнасты не откажутся от поддержки СВО ради международных соревнований | 360°

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Российские гимнасты не откажутся от поддержки СВО ради международных соревнований

Тренер Родионенко: российские гимнасты не согласятся на условия главы МОК Баха

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Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что российские гимнасты не откажутся от международных соревнований в пользу поддержки спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допускать до соревнований в нейтральном статусе тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию на Украине.

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По мнению Родионенко, это означает предать свою страну. Она заявила, что гимнасты не станут этого делать.

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«Мы выступать при таких условиях не будем», — заключила она.

Бах уточнил, что целью его предложения является возвращение спортсменов с российским паспортом к участию в соревнованиях. Также он отметил, что главная задача МОК — объединить людей, несмотря на разногласия между государствами.

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