Российские гимнасты не откажутся от поддержки СВО ради международных соревнований | 360°

Спорт 01 октября 2022, 17:31 Поделиться Telegram

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Viber Российские гимнасты не откажутся от поддержки СВО ради международных соревнований Тренер Родионенко: российские гимнасты не согласятся на условия главы МОК Баха РИА «Новости»

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Старший тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что российские гимнасты не откажутся от международных соревнований в пользу поддержки спецоперации. Об этом сообщило РИА «Новости».

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах предложил допускать до соревнований в нейтральном статусе тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию на Украине.

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По мнению Родионенко, это означает предать свою страну. Она заявила, что гимнасты не станут этого делать.

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«Мы выступать при таких условиях не будем», — заключила она.

Бах уточнил, что целью его предложения является возвращение спортсменов с российским паспортом к участию в соревнованиях. Также он отметил, что главная задача МОК — объединить людей, несмотря на разногласия между государствами.

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