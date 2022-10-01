Глава МОК призвал вернуть на международные турниры россиян | 360°

Спорт 01 октября 2022, 01:45 Поделиться Telegram

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Viber Глава МОК призвал вернуть на международные турниры россиян Глава МОК Бах: россиян должны допустить к Играм, если они дистанцируются от спецоперации Pxhere.com

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Российским спортсменам предложили дать возможность выступать на международных соревнованиях, но при условии, что они дистанцируются от ситуации на Украине. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Те, кто дистанцируется, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Наша цель — вернуть спортсменов с российским паспортом, которые не поддерживают военные действия, к участию в соревнованиях. Но это непросто», — сказал Бах в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

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Миссия Международного олимпийского комитета заключается в объединении людей, отметил Бах, но она дает сбои.

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У многих стран, как указал глава МОК, были и есть серьезные разногласия, но это не мешает им выступать на совместных соревнованиях. Он выразил мнение, что спорт становится инструментом политического возмездия, он расколот и люди разлучены.

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