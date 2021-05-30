Российские гимнастки взяли золото группового многоборья на этапе Кубка мира

Российские гимнастки победили в групповом многоборье на этапе Кубка мира в Италии. Первое место сборной принесли набранные 88,700 балла. Также в тройку лидеров вошли Болгария и Белоруссия.

Спортсменки из России смогли набрать 88,700 балла по итогам упражнений с пятью мячами, тремя обручами и двумя парами булав. Второе место досталось сборной Болгарии, получившей 88,300 балла. Замкнули тройку лидеров участницы из Белоруссии. Девушки набрали 85,650 балла.

Занять первое место в индивидуальном многоборье удалось россиянке Дине Авериной. В сумме за выступление она набрала 108,800 балла. Второе место досталось сестре гимнастки Арине. Ее результат - 106,475 очка.

Соревнования проходили в итальянском Пезаро. В конце марта состязания проходили в Софии (Болгария). Тогда россиянки заняли третье место в групповых упражнениях с пятью мячами. На этапе Кубка мира выступали: Алина Алиева, Элина Баруздина, Анастасия Сергеева, Ульяна Инчина, Елизавета Богацкова и Екатерина Ильченко.