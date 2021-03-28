Российские гимнастки взяли бронзу на Кубке мира в Софии

Россиянки Алина Алиева, Элина Баруздина, Анастасия Сергеева, Ульяна Инчина, Елизавета Богацкова и Екатерина Ильченко заняли третье место в групповых упражнениях с пятью мячами на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария).

Сборная заработала 33,550 балла, уступив первое место соперницам из Болгарии и Японии. Болгарские спортсменки заработали 39,800 балла, а японки — 39,700.

В финале упражнения с тремя обручами и двумя парами булав россиянки показали четвертый результат, сообщило РИА «Новости».

24 марта «360» писал, что Кубок России по эстетической гимнастике собрал в Раменском спортсменок со всей страны. Юные гимнастки сражались за медали в нескольких возрастных категориях. Подмосковная команда взяла золото почти во всех категориях.