Российские фигуристы заняли второе место в ритм-танце на командном турнире Олимпиады в Пекине

Российский дуэт фигуристов Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова показал второй результат в ритм-танце на командном турнире Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Судьи оценили прокат Синицыной и Кацалапова на 85,05 балла. Первый результат — у американской пары Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,56 балла), третье место — у итальянского дуэта Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (83,83).

Российский фигурист Марк Кондратюк занял третье место по итогу проката одиночников в короткой программе. Сборная России после двух видов вышла на второе место таблицы в командном турнире.

Командный турнир продолжится выступлением спортивных пар. Фигуристки-одиночницы покажут короткую программу 6 февраля, в тот же день мужчины выступят в произвольной программе.

Завершится командный турнир 7 февраля произвольными программами у спортивных пар, танцевальных дуэтов и одиночниц.

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля. Церемония открытия запланирована 4 февраля, начало — в 15:00 по московскому времени.