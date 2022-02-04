Фигурист из России занял третье место в короткой программе командного турнира на Олимпиаде

Российский спортсмен Марк Кондратюк занял третье место в короткой программе по фигурному катанию командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Он получил 95,81 балла.

Такую позицию фигурист занял, прокатившись в произвольном стиле с двумя четверными прыжками и тройным акселем. Первое место занял спортсмен из США Натан Чен, второе — японец Сема Уно. Они набрали по 111,71 балла и 105,46 балла соответственно.

Так же страны расположились и с общим счетом после первых соревнований. Российская команда взяла восемь очков и третье место, японская — девять баллов, разместившись на втором, а американская — 10 очков, вырвавшись в лидеры.

Россияне выиграли в этом виде соревнований на Олимпиаде-2014 в Сочи. В 2018 году в Пхенчхане у отечественной сборной получилось взять второе место.

Олимпийские игры стартовали в Пекине сегодня — 4 февраля. Они продлятся до 20 февраля. Опросы показали, что мировые соревнования будут смотреть две трети россиян.