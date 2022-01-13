Российские фигуристы установили мировой рекорд на чемпионате Европы

Российские фигуристы побили мировой рекорд на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в Таллине. В парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов победили в короткой программе с результатом 82,36 балла, сообщило ТАСС.

Второе и третье места после короткой программы также занимают российские пары: Евгения Тарасова и Владимир Морозов показали результат 81,58 балла, у Александры Бойковой и Дмитрий Козловского 76,26 балла.

Предыдущий рекорд в короткой программе — 82, 34 балла — принадлежал Бойковой и Козловскому.

Анастасии Мишиной 20 лет, Александру Галлямову 22 года. Вместе они выступают с 2017 года. В их копилке титулы чемпионов мира 2021 года, чемпионов России 2022 года. Также они являются бронзовыми призерами Гран-при 2019 года и чемпионами мира среди юниоров того же года.

В настоящее время фигуристы тренируются под руководством Тамары Москвиной. Произвольная программа спортивных пар будет представлена 13 января.

Ранее сообщалось, что фигурист Тимоти Ледук, идентифицирующий себя как небинарная персона — не относит себя к категории «мужчина» или «женщина» — будет выступать в составе сборной США по фигурному катанию. Команда отправится на зимнюю Олимпиаду в Пекин.