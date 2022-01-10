Небинарный фигурист выступит на Олимпиаде

Фигурист Тимоти Ледук, идентифицирующий себя как небинарная персона, то есть не относящая себя к категории «мужчина» или «женщина», будет выступать в составе сборной США по фигурному катанию. Команда отправится на зимнюю Олимпиаду в Пекин в 2022 году, передало РИА «Новости».

Парой для Ледука станет Эшли Кейн-Гриббл, вместе они стали чемпионами США и отобрались на Игры-2022. В 2019 году Ледук стал первым открытым гомосексуалом, победившим на американском чемпионате в соревнованиях пар. В 2021 же году этот человек определил себя как небинарную персону и станет первой таковой на Олимпиаде.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что считает «неоправданным» подход к тому, что сменившие пол, но не внешность мужчины будут заниматься в гимнастике тем, «чем обычно занимаются женщины». Но она подчеркнула, что «в спорте всегда можно найти альтернативные пути», например японская или парная художественная гимнастика, которые имеют место в том числе и в России.

А депутат Светлана Журова рассказала, что считает трансгендеров угрозой для женского спорта на Олимпиаде. Она пояснила, что для допуска транс-персон к Играм многим странам нужно сменить законодательство. Это готовы сделать далеко не все, поэтому команды из разных стран будут не равными.