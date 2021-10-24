Российские фигуристки заняли первые три места в короткой программе на этапе Гран-при в США

Российская фигуристка Александра Трусова заняла первое место в короткой программе на первом этапе серии Гран-при в США. Турнир сейчас проходит в Лас-Вегасе. Спортсменка получила 77,69 балла.

На втором месте оказалась россиянка Дарья Усачева, которая завоевала 76,71 балла. Третью строчку по итогам короткой программы заняла Ксения Синицына с результатом в 71,51 балла. Таким образом, первые три места после части соревнований оказались за российскими спортсменками. В ближайшее время пройдут соревнования женщин в произвольной программе.

Также в Лас-Вегасе состоялись соревнования танцевальных дуэтов в ритм-танце. Как сообщил ТАСС, на первом месте оказалась пара из США Мэдисон Хаббел и Закари Донохью (83,58), вторую позицию также заняли их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс (82,55). Третье место досталось фигуристам из Канады Лорансу Фурнье-Бодри и Николаю Сёренсен (75,33). Российская пара Аннабель Морозова и Андрей Багин оказались на пятом месте с результатом в 68,79 балла.

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