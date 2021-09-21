Казахская фигуристка из группы Тутберидзе завершила карьеру

Фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева, занимавшаяся в группе российского тренера Этери Тутберидзе, объявила о завершении своей спортивно карьеры. Она намерена заниматься с детьми, так как всегда хотела развивать фигурное катание в своей стране.

Как сообщила спортсменка в Instagram, причиной ухода стала давняя травма спины. От ее последствий 21-летняя фигуристка не смогла избавиться и полноценные тренировки стали невозможны.

Турсынбаева заявила, что открывает новую главу в своей жизни.

«На данный момент я нахожусь в Казахстане, и до окончания года буду работать здесь, помогать детям, вдохновлять их и делиться с ними опытом. Я всегда хотела развивать фигурное катание в своей стране, и мне, наконец, выпала эта возможность». — сообщила спортсменка.

Она занималась у Тутберидзе в 2021-2013 годах. В 2018 года она ушла из команды канадского тренера Брайана Орсера. В 2019 году она стала серебряной призершей чемпионата мира.

Ранее российская фигуристка Алиса Трифонова заявила, что Тутберидзе может все делать «очень жестко», но если у ее спортсменов высокие достижения, значит, она хороший тренер.