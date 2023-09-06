Спорт 06 сентября 2023, 16:57 Российские фехтовальщики потеряли шансы отобраться на Олимпиаду в Париже Глава ФХР Мамедов: российские фехтовальщики не смогут отобраться на Олимпиаду РИА «Новости»

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Российские фехтовальщики не смогут отобраться на Олимпийские игры — 2024 в Париже, заявил на заседании коллегии Минспорта президент Федерации фехтования РФ Ильгар Мамедов. Его слова привел ТАСС.

Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе. Речь идет о тех, кто не высказывает поддержку СВО. Фехтовальщики одними из первых получили право вернуться на мировую арену. Однако спортсмены не успели на квалификационные турниры, отметил Мамедов.

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«Мы на Олимпиаду не можем отобраться никак. Во-первых, прошло полгода отбора. Во-вторых, ведущие спортсмены не допущены», — отметил он.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее пригрозило ввести санкции против Французского антидопингового агентства (AFLD) из-за «недостаточно жестких действий».