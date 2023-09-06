Спорт 06 сентября 2023, 12:34 Франции пригрозили запретом на проведение Олимпиады AFP: WADA пригрозило Франции запретом на проведение Олимпиады Unsplash

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пригрозило ввести санкции против Французского антидопингового агентства (AFLD) из-за «недостаточно жестких действий». Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на свои источники.

WADA заявило о трех допинговых случаях, на которые французское агентство якобы закрыло глаза. По мнению представителей организации, такое поведение не соответствовало ни всемирному антидопинговому кодексу, ни прецедентному праву Спортивного арбитражного суда.

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AFLD сообщило об угрозах WADA в свой адрес. Организация запланировала с помощью разбирательств запретить французским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Кроме того, санкции могут коснуться и Олимпийских игр, которые Франция не сможет провести у себя в случае допингового скандала. AFLD назвало ситуацию «настоящим шантажом».

Ранее глава МОК Томас Бах подверг критике призывы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже. Он отметил, что такие действия могут принести только ущерб обеим сторонам.