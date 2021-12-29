Российские биатлонисты завоевали серебро в Рождественской гонке

Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Матвей Елисев завоевали серебряные медали традиционной Рождественской гонки звезд, которая прошла в немецком Рупольдинге. Об этом сообщило ТАСС.

В рамках соревнований спортсмены бежали масс-старт и гонку преследования. Победу одержали представители Австрии Лиза Тереза Хаузер и Феликс Лятнер. Третье место осталось за чехами Михалом Крчмаром и Маркетой Давыдовой.

Российские биатлонисты попали на пьедестал, несмотря на ошибку судей. Во время гонки преследования россиян отправили на трассу на 14 секунд раньше положенного времени. В результате Елисеева задержали на это время прямо по ходу гонки на передаче эстафеты.

Рождественская гонка представляет собой коммерческое соревнование. Она традиционно проходит на стадионе немецкого футбольного клуба «Штальке». В этом году из-за пандемии коронавируса гонку перенесли в Рупольдинг. Годом ранее россияне в том же составе стали победителями соревнования.

Ранее на этапе Кубка мира по биатлону в эстафете женская сборная заняла второе место. Это произошло в австрийском Хохфильцене. Россиянки отстали от лидеров на 29 секунд. Третьими к финишу пришли биатлонистки из Франции. Их отставание от лидеров составило более 59 секунд.