Россиянки завоевали серебро на этапе Кубка мира по биатлону

Российские биатлонистки показали второй результат в эстафете на третьем этапе Кубка мира по биатлону. Как сообщило РИА «Новости», первое место досталось спортсменкам из Швеции.

Золотые медалистки преодолели дистанцию четыре по шесть километров за один час 13 минут и 52,5 секунды. Они зашли на второй круг и использовали восемь дополнительных патронов для поражения мишеней.

Российским спортсменкам до первого места не хватило 29,1 секунды. Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова потратили это время на 10 дополнительных патронов.

Бронзовым призером эстафеты стала женская сборная Франции. Команда пришла к финишу позже лидеров на 59,2 секунды и потратила 14 дополнительных патронов.

В ближайшее воскресенье, 12 декабря, на старт в австрийском городе Хохфильцене выйдут мужчины для участия в эстафете.