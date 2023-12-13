Спорт 13 декабря 2023, 14:31 Российские биатлонистки пожаловались на условия проживания на турнире в Уфе Биатлонистки Гербулова и Носкова раскритиковали условия в отеле Уфы РИА «Новости»

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Отечественные биатлонистки Наталья Гербулова и Екатерина Носкова пожаловались на неудовлетворительные условия проживания в отеле Уфы, куда они приехали в рамках участия во втором этапе Кубка Содружества. Спортсмены опубликовали видео в своем Telegram-канале.

Девушки рассказали, что в ванной комнате после ремонта, который завершили в гостинице за пару дней до их заселения, остались дыры в стенах. Гербулова своими руками стерла грязь с душевой кабины. Затем она взяла салфетки и начала убраться в номере. Она напомнила, что им нельзя дышать пылью.

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«Мы не придираемся, но помыть-то можно было все», — сказала одна из спортсменок.

В другом номере отеля также были недоработки. У биатлонисток из Красноярского края отсутствовала шторка в душевой, на унитазе не было ободка, а смеситель на раковине установили так, что вода льется сразу на пол.

Их соотечественница Дарья Виролайнен стала выступать за сборную Финляндии. Экс-участницу российской команды включили в списки второго этапа Кубка мира в Австрии и третьего в Швейцарии.