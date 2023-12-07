Спорт 07 декабря 2023, 07:08 Бывшая биатлонистка сборной России выступит на Кубке мира за Финляндию Биатлонистка Дарья Виролайнен выступит на Кубке мира в составе сборной Финляндии Unsplash

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Бывшая участница сборной России биатлонистка Дарья Виролайнен впервые выступит на Кубке мира за финскую команду. Она станет участницей второго этапа в Австрии и третьего в Швейцарии, сообщила пресс-служба Ассоциации биатлонистов Финляндии.

Дарья Виролайнен уехала в эту страну в 2016 году и еще через пять лет получила гражданство. Она начала выступать за сборную Финляндии в августе 2023 года. Поездка на Кубок мира по биатлону сезона 2023/24 годов станет для нее первой.

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Биатлонистку включили в команду, которая поедет на второй этап в Хохфильцен 8–10 декабря и третий в Ленцерхайд 14–17 декабря. Она набрала достаточное для участия количество очков на Кубке IBU, где заняла 29-е место в спринте и 26-е в индивидуальной гонке.

Российские биатлонисты столкнулись с нехваткой патронов и двукратным ростом цен на винтовки. Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что они стали слишком дорогими из-за изменения путей поставок.