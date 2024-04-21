Спорт 21 апреля 2024, 09:13 Российская шахматистка сыграла вничью в предпоследнем туре турнира претенденток Лагно и Салимова сыграли вничью в 13-м туре турнира претенденток в Торонто Marcus Brandt/dpa / Global Look Press

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Российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой в 13-м туре турнира претенденток в Торонто. Партия закончилась на 44-м ходу, россиянка играла черными.

До этого в партии того же тура другая россиянка — Александра Горячкина — черными фигурами также сыграла вничью с лидером соревнований китаянкой Тань Чжунъи. Обе представительницы России лишились шансов на победу в турнире претенденток.

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Сейчас в таблице лидирует Чжунъи, у которой 8,5 очка, а на второй строке — ее соотечественница Лэй Тинцзе с результатом 7,5. Третье место у Хампи Конеру из Индии, а также у Лагно и Горячкиной — все заработали по 6,5 очка.

Турнир претендентов является заключительным этапом серии для определения мужчин и женщин, которые сыграют с действующими чемпионами мира — шахматистами Дин Лижэнем и Цзюй Вэньцзюнь.

Ранее в России запустили MyChess — аналог американской шахматной платформы Chess.com. Она поможет объединить шахматистов из дружественных стран. Идея создании платформы появилась после того, как некоторые государства начали дискредитировать российских спортсменов.