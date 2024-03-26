Общество 26 марта 2024, 14:21 Гроссмейстер Карякин: российская платформа myChess поможет объединить шахматистов из дружественных стран

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MyChess, аналог американской шахматной платформы Chess.com, запустили в РФ. В беседе с ИА НСН проект прокомментировал гроссмейстер Сергей Карякин.

По его словам, Россия давно нуждалась в подобной альтернативной площадке.

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«Там можно сделать многое — обучающий или игровой контент как для детей, так и для взрослых. <…> Раньше мы сильно зависели от международных платформ. На том же Chess.com в какой-то момент стали дискредитировать россиян», — высказался эксперт.

Он отметил, что при наличии спонсоров myChess позволит объединить шахматистов из ряда дружественных стран.