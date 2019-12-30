Российская молодежка уступила американцам на чемпионате мира по хоккею

Встреча прошла в чешском городе Острава. Американцы вышли вперед на 37-й минуте, когда Артур Калиев забросил шайбу в ворота россиян. Практически тут же Ник Робертсон закрепил успех своей команды, оформив дубль.

Ответную шайбу на 40-й минуте игры забил Александр Романов. Но это оказалось единственным достижением за игру. Это уже второе поражение сборной России на этом турнире.

По итогам трех матчей в активе россиян три очка. Американцы лидируют в группе B с шестью очками. В следующий раз подопечные Валерия Брагина встретятся со сборной Германии. Встреча пройдет 31 декабря в 17:00 по московскому времени.

В минувшую субботу российская молодежка разгромила канадцев в матче группового этапа чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 6:0. Финал матча закончился скандалом. Капитан канадской команды Барретт Хэйтон во время исполнения российского гимна не снял каску.

В ответ российские хоккеисты отказались пожать ему руку. После он попросил прощения и пояснил, что пытался проанализировать игру своей команды. За поведение своего игрока извинилась и Федерация хоккея Канады.