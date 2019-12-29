«Великая нация и один глупый ребенок»: поступок канадца во время гимна России вызвал споры в Сети

Капитан сборной Канады Барретт Хэйтон не снял шлем во время исполнения гимна России после матча группового этапа чемпионата мира по хоккею для игроков не старше 20 лет. Фанаты — канадские и российские — разделились на два лагеря. Стоило ли вообще уделять внимание этому поступку?

После этой новости болельщики из Канады сразу же атаковали Instagram юного хоккеиста. Однако они не стали поддерживать своего же соотечественника. Напротив, комментарии под постом кишат смайлами и словами, которые обозначают только одно — «клоун».

Посмотрите аккаунт Хэйтона и убедитесь в этом сами:

Российские фанаты тоже оказались не в восторге от поведения капитана молодежной сборной. Важно поведение спортсмена на ледовой площадке, а дальнейшие извинения — уже несущественное: «Главное — не снял шлем во время! А извинения постфактум — это уже от лукавого».

Подписчики аккаунта Федерации хоккея Канады в Twitter пишут: «Отношение характеризует руководителя. Капитан».

Некоторые комментарии фокусируются не на самом Хэйтоне, а на российских хоккеистах. Они сначала порвали соперников «как грелку» (счет 6:0, как никак), а потом еще и отказались пожимать руку. Зачет, однозначно.

Источник фото: Twitter

Этому интернет-пользователю вторят и другие. Еще в Сети предложили отправлять на скамейку игроков, который не могут с достоинством отнестись к проигрышу. Пока что россияне обошлись полным игнором. Видимо, приберегли рекомендованный им ход на следующую встречу.

Источник фото: Twitter

Источник фото: Twitter

«Великая нация и один глупый ребенок».

Другие похвалили Хэйтона за слова раскаяния. Он сказал, что якобы анализировал прошедший матч и потерялся в своих мыслях во время исполнения российского гимна. А россияне простят, так как долго не держат зла.

«Лучше поздно, чем никогда. Русские парни отходчивые», — написали в Сети.

Однако нашлись и те, кто посчитал такое поведение хоккеиста незначительным событием. Они предложили подумать о чем-нибудь другом. «Кого это заботит?» — интересуются они.

А еще в ответ на поведение канадского капитана подписчики предлагают вспомнить поступок нападающего санкт-петербургского СКА Ильи Ковальчука.

«И тут тихо забывают, как Ковальчук в 2015 поступил», — написали в комментариях.

Напомним, что произошло четыре года назад. Тогда спортсмен проиграл борьбу за шайбу Александру Радулову из ЦСКА и спустя несколько секунд ударил его клюшкой по ногам. Пострадавший упал на лед и с трудом смог покинуть площадку. Видимо, комментатор таким образом хотел дать понять, что Хэйтона судить не за что. Не бил же он никого, в конце концов.

Существует и третья сторона в конфликте — ни «за» ни «против». Просто предлагают не акцентировать много внимания на поступке канадца, потому что он еще слишком молод.

«Слишком раздуто. Он ребенок, и он извинился. Двигайся дальше», — пишут они.

Национальная команда России разгромила Канаду со счетом 6:0. Соперники встретились 28 декабря. Эта победа стала рекордной для отечественной сборной.