«Великая нация и один глупый ребенок»: поступок канадца во время гимна России вызвал споры в Сети
После этой новости болельщики из Канады сразу же атаковали Instagram юного хоккеиста. Однако они не стали поддерживать своего же соотечественника. Напротив, комментарии под постом кишат смайлами и словами, которые обозначают только одно — «клоун».
Посмотрите аккаунт Хэйтона и убедитесь в этом сами:
Российские фанаты тоже оказались не в восторге от поведения капитана молодежной сборной. Важно поведение спортсмена на ледовой площадке, а дальнейшие извинения — уже несущественное: «Главное — не снял шлем во время! А извинения постфактум — это уже от лукавого».
Подписчики аккаунта Федерации хоккея Канады в Twitter пишут: «Отношение характеризует руководителя. Капитан».
Некоторые комментарии фокусируются не на самом Хэйтоне, а на российских хоккеистах. Они сначала порвали соперников «как грелку» (счет 6:0, как никак), а потом еще и отказались пожимать руку. Зачет, однозначно.
Этому интернет-пользователю вторят и другие. Еще в Сети предложили отправлять на скамейку игроков, который не могут с достоинством отнестись к проигрышу. Пока что россияне обошлись полным игнором. Видимо, приберегли рекомендованный им ход на следующую встречу.
«Великая нация и один глупый ребенок».
Другие похвалили Хэйтона за слова раскаяния. Он сказал, что якобы анализировал прошедший матч и потерялся в своих мыслях во время исполнения российского гимна. А россияне простят, так как долго не держат зла.
«Лучше поздно, чем никогда. Русские парни отходчивые», — написали в Сети.
Однако нашлись и те, кто посчитал такое поведение хоккеиста незначительным событием. Они предложили подумать о чем-нибудь другом. «Кого это заботит?» — интересуются они.
А еще в ответ на поведение канадского капитана подписчики предлагают вспомнить поступок нападающего санкт-петербургского СКА Ильи Ковальчука.
«И тут тихо забывают, как Ковальчук в 2015 поступил», — написали в комментариях.
Напомним, что произошло четыре года назад. Тогда спортсмен проиграл борьбу за шайбу Александру Радулову из ЦСКА и спустя несколько секунд ударил его клюшкой по ногам. Пострадавший упал на лед и с трудом смог покинуть площадку. Видимо, комментатор таким образом хотел дать понять, что Хэйтона судить не за что. Не бил же он никого, в конце концов.
Существует и третья сторона в конфликте — ни «за» ни «против». Просто предлагают не акцентировать много внимания на поступке канадца, потому что он еще слишком молод.
«Слишком раздуто. Он ребенок, и он извинился. Двигайся дальше», — пишут они.
Национальная команда России разгромила Канаду со счетом 6:0. Соперники встретились 28 декабря. Эта победа стала рекордной для отечественной сборной.