Россиянки выиграли эстафету на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде

Женская сборная России выиграла золотые медали на проходящем в Казани чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Мария Каменева, Ника Годун, Арина Суркова и Дарья Клепикова победили в эстафете 4×50 метров.

Как стало известно ТАСС, российские пловчихи преодолели дистанцию за одну минуту и 44,19 секунды. Второе место заняла команда Швеции, треть — Италии.

В медальном зачете ЧЕ Россия заняла первое место. Спортсменки завоевали пять золотых, две серебряные и три бронзовые медали. Второе место в зачете досталось Италии, третье — Нидерландам.

Ника Годун рассказала «Спорт-Экспрессу», что команда не только выиграла, но и установила новый рекорд в России.

«Важно и выиграть, и время хорошее показать. Мне предстоит дальше плыть 50 метров брассом, и эта эстафета для меня была показателем того, как я могу проплыть. К тому же, рекорд России — это уже серьезно. Когда мы его бьем и с каждым годом улучшаем свое время это говорит о том, что растет весь уровень команды», — пояснила пловчиха.

В конце октября многократная чемпионка мира и Европы по плаванию Юлия Ефимова призналась, что испытывает личный кризис и подумывает уйти из спорта.