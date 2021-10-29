Чемпионка мира по плаванию Ефимова рассказала, почему хочет уйти из спорта

Многократная чемпионка мира и Европы по плаванию Юлия Ефимова рассказала «Матч ТВ», почему задумывается об уходе из спорта. Спортсменка призналась, что переживает личный кризис.

«Все, что я планирую, по каким-то причинам не получается. Сейчас взяла такой перерыв, решила плыть по течению. Планировать что-то бесполезно: до этого я не планировала выступать на чемпионате мира на короткой воде, но планировала выступить на всех этапах Кубка мира, но два этапа сорвались. Возможно, сейчас выступлю еще на двух стартах, чтобы понять, стоит ли мне оставаться в спорте или нет», — рассказала спортсменка.

На Олимпиаде в Токио Ефимова не смогла получить золотую медаль, что сильно ее разочаровало. Однако вскоре после этого она получила три золотых награды из четырех на Кубке мира, пояснило «Радио КП».