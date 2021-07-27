Россиянки Костенюк и Горячкина прошли в полуфинал Кубка мира по шахматам

В полуфинал Кубка мира по шахматам среди женщин, который проходит в Сочи вышли две россиянки — Александра Костенюк и Александра Горячкина. Они обыграли соотечественницу Валентину Гунину и представительницу Казахстана Динару Садуакасову соответственно.

Как стало известно ТАСС, в конце минувшей недели россиянка Катерина Лагно уступила сопернице из Китая Чжунъи Тан. Последний участник полуфинала определится 27 июля на тай-брейке. Сыграют Анна Музычук от Украины и Нана Дзагнидзе из Грузии.

Победительница сыграет с Горячкиной, Костенюк — с Чжунъи Тан.

Впервые организованный женский Кубок мира проходит параллельно с мужским и завершится 3 августа. Три лучшие шахматистки, помимо общего призового фонда в 676 тысяч долларов, получат право на участие в турнире претенденток за звание чемпионки мира.

Во время игры на сочинском Кубке мира по шахматам индонезийский игрок Сусанто Мегаранто получил положительный результат теста на коронавирус. Партию немедленно прервали, его соперник был объявлен победителем.