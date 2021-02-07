Россиянин Волков оказался в больнице после боя на турнире UFC

«Он разбил ногу. Перед боем оба голеностопа были повреждены. Во время тренировок постоянно били ногами, потом реанимировали их — лед, лечение. Во время подготовки времени на восстановление нет, ноги то разбиваются, то заживают. Думаю, что все-таки перелома нет, что это сильный ушиб. Сейчас сделают снимок и скажут», — рассказал телеканалу тренер Тарас Кияшко.

Поединок Волкова и Оверима был главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе. Россиянин отправил своего визави из Европы в нокаут уже во втором раунде. Теперь на счету Волкова 33 победы.

По данным «Матча ТВ», российский боец за этот бой получил 15 миллионов рублей.