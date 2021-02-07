Россиянин Волков оказался в больнице после боя на турнире UFC
Российский боец MMA Александр Волков повредил ногу во время победного боя с нидерландцем Алистаром Оверимом на турнире UFC в Лас-Вегасе. Ему пришлось обратиться к врачу и пропустить пресс-конференцию. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».
«Он разбил ногу. Перед боем оба голеностопа были повреждены. Во время тренировок постоянно били ногами, потом реанимировали их — лед, лечение. Во время подготовки времени на восстановление нет, ноги то разбиваются, то заживают. Думаю, что все-таки перелома нет, что это сильный ушиб. Сейчас сделают снимок и скажут», — рассказал телеканалу тренер Тарас Кияшко.
Поединок Волкова и Оверима был главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе. Россиянин отправил своего визави из Европы в нокаут уже во втором раунде. Теперь на счету Волкова 33 победы.
По данным «Матча ТВ», российский боец за этот бой получил 15 миллионов рублей.