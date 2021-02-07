Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Волков победил нидерландца Алистара Оверима на турнире UFC в Лас-Вегасе. Об этом сообщил RТ.
Поединок спортсменов в тяжелом весе был главным в рамках шоу. Рефери прервал схватку во втором раунде, зафиксировав победу 32-летнего Волкова техническим нокаутом.
На счету россиянина теперь 33 выигранных боя. В его карьере были также восемь поражений. Он занимает шестое место в рейтинге тяжелого дивизиона американской спортивной организации UFC.
Оверим, являющийся пятым номером весовой категории, уступил в 19-й раз. В активе 40-летнего нидерландца осталось 47 побед, один его поединок признан несостоявшимся.
Боец смешанных единоборств Владимир Минеев на своей странице в Instagram рассказал, что договорился с Магомедом Исмаиловым о матче-реванше.