Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC

Поединок спортсменов в тяжелом весе был главным в рамках шоу. Рефери прервал схватку во втором раунде, зафиксировав победу 32-летнего Волкова техническим нокаутом.

На счету россиянина теперь 33 выигранных боя. В его карьере были также восемь поражений. Он занимает шестое место в рейтинге тяжелого дивизиона американской спортивной организации UFC.

Оверим, являющийся пятым номером весовой категории, уступил в 19-й раз. В активе 40-летнего нидерландца осталось 47 побед, один его поединок признан несостоявшимся.

Боец смешанных единоборств Владимир Минеев на своей странице в Instagram рассказал, что договорился с Магомедом Исмаиловым о матче-реванше.