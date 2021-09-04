Россиянин Вдовин взял серебро Паралимпиады в беге на 200 метров

Российский спортсмен Андрей Вдовин взял серебро на Паралимпиаде в Токио в беге на 200 метров. Спортсмены выступали в категории Т37, в ней представлены атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Вдовин финишировал с результатом 22,24 секунды. Первым с мировым рекордом стал американец Ник Мэйхью — его результат 21,91 секунды, отметил ТАСС. Бронзовую медаль завоевал бразилец Рикардо Гомес да Мендонка — он преодолел дистанцию за 22,62 секунды.

Россиянин Чермен Кобесов пришел к финишу четвертым с результатом 22,85 секунды.

Накануне российский пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине на Паралимпийских играх в Токио. Это расстояние он преодолел за 40,99 секунды, поставив новый мировой рекорд.

В медальном зачете Паралимпиады сборная России занимает четвертое место. В копилке российских спортсменов 35 золотых, 30 серебряных и 45 бронзовых наград.