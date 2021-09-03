Российский пловец Роман Жданов выиграл третье золото на Паралимпиаде в Токио

Пловец Роман Жданов завоевал золотую медаль на дистанции 50 метров на спине на Паралимпийских играх в Токио. Это расстояние он преодолел за 40,99 секунды, поставив новый мировой рекорд.

Ранее российский спортсмен продемонстрировал рекордный показатель в сентябре 2019 года, преодолев дистанцию за 41,50 секунды. На соревнованиях в Токио он смог превзойти собственное достижение.

Второе место досталось чеху Арносту Петрачеку, показавшему результат 41,26 секунды. Третьим стал спортсмен из Мексики Анхель де Хесус Камачо Рамирес. Он проплыл 50 метров за 43,25 секунды.

Спортсмены выступили в категорию S4. Ее представляют атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

На Паралимпиаде в Токио Жданов также завоевал золото на дистанциях 50 метров брассом и 150 метров комплексным плаванием. В обоих состязаниях он смог поставить мировые рекорды. Помимо этого, пловец выиграл бронзу в плавании на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем. Накануне его избрали знаменосцем сборной России на церемонии закрытия Игр.

Всего в активе паралимпийской сборной РФ на сегодняшний день 33 золотые, 28 серебряных и 42 бронзовые награды. Команда занимает третье место в общем медальном зачете. На первой строчке — сборная Китая, на второй — Великобритания.