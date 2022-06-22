Россиянин Шестеркин стал лучшим голкипером сезона в НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» — россиянин Игорь Шестеркин — стал обладателем «Везина Трофи». Приз вручается лучшему вратарю по итогам регулярного сезона в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Информацию об этом появилась на официальном сайте Лиги.

Генеральные менеджеры клубов лиги определяют лауреата голосованием. Россиянин набрал 154 очка.

Шестеркин в минувшем регулярном чемпионате провел 53 матча. Россиянин оформил шесть шатаутов. Шестеркин — лидер сезона НХЛ по коэффициенту надежности, который составляет 2,07, и проценту отраженных бросков — 93,5.

В истории НХЛ Шестеркин стал третьим российским вратарем, который смог завоевать «Везину». До него награду брали Сергей Бобровский в 2013 и 2017 годах, а также Андрей Васильевский — в 2019-м.

На втором месте оказался швед Якоб Маркстрем из «Калгари Флеймз» с результатом в 53 очка, бронзовое место досталось финскому голкиперу «Нэшвилл Предаторз» Юусе Саросу, его результат — 32 очка.

Российская сборная по хоккею не примет участие в чемпионате мира в 2023 году. Такое решение вынесла международная федерация хоккея (IIHF). Вместе с российской сборной на мировом первенстве не будет также и команды Белоруссии.