Россиянин Рублев вышел во второй раунд Australian Open

Россиянин Андрей Рублев одержал победу над австралийцем Кристофером О’Коннеллом в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Он считается первым в серии Большого шлема.

Встреча закончилась со счетом 6:3, 0:6, 6:4, 7:6 (7:5) в пользу 22-летнего представителя России. Всего игра продолжалась 2 часа 17 минут. Спортсмены играли друг с другом впервые. Во втором круге Рублев должен встретиться с японцем Юити Сугитой.

За две недели с начала этого сезона россиянин одержал победу в двух турнирах. Таким образом он стал первым теннисистом с 2004 года, у кого получилось это сделать. В прошлый раз это достижение покорилось словаку Доминику Хрбаты.

Рублев за всю карьеру выиграл четыре турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В рейтинге АТР спортсмен занял 16 место. Его лучшим результатом на Большом шлеме считается выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Это произошло в 2017 году.

Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля. Призовой фонд турнира — 49,1 миллиона долларов. Действующий победитель турнира — серб Новак Джокович.

Ранее стало известно, что теннисистка Серена Уильямс впервые за три года выиграла Открытый чемпионат Окленда по теннису (ASB Classic).