Спорт 17 декабря 2023, 12:57 Россиянин Петр Ян подерется с китайцем Сун Ядуном на турнире UFC 299 Боец ММА Петр Ян сразится с Сун Ядуном на турнире UFC 299 в 2024 году Louis Grasse/Keystone Press Agency/globallookpress

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Российский боец смешанных единоборств Петр Ян сразится с представителем Китая Сун Ядуном в рамках 299-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата. Состязание пройдет в Майами в марте 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба UFC Russia.

В этот же вечер англичанин Майкл Пэйдж выйдет на ринг с американцем Кевином Холландом, а австралийский боец Джек Делла Маддалена подерется с бразильцем Гилбертом Бернсом. Еще одна встреча запланирована у ирландца Иэна Гэрри с американцем Джеффом Нилом.

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Россияне в комментариях к публикации написали, что с нетерпением ждут боя Яна. Они рассчитывают на победу бойца.

Петр Ян — российский боец смешанных единоборств, прозвище которого «Безжалостный». Уроженец Красноярского края — экс-чемпион ACB в легчайшем весе. Ян является мастером спорта по боксу и мастером спорта по ММА, у него также есть синий пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Ранее чемпион UFC Конор Макгрегор назвал Яна феноменальным бойцом. Он уверен, что россиянин вернет себе чемпионский пояс.