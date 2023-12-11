11 декабря 2023, 13:25
Чемпион UFC Макгрегор назвал Яна феноменальным бойцом
Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор высоко оценил российского спортсмена Петра Яна. Об этом сообщил «Советский спорт».
Макгрегор предсказал россиянину, выступающему в легком весе, возвращения пояса чемпиона.
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«Ян — феноменальный боец, представляющий Россию. Бывший чемпион UFC. Уверен, что он вернет себе чемпионский пояс», — заявил Конор Макгрегор.
Как добавил RT, Петр Ян за свою карьеру одержал 16 побед и пять поражений.
UFC
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