Спорт 11 декабря 2023, 13:25 Чемпион UFC Макгрегор назвал Яна феноменальным бойцом

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Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор высоко оценил российского спортсмена Петра Яна. Об этом сообщил «Советский спорт».

Макгрегор предсказал россиянину, выступающему в легком весе, возвращения пояса чемпиона.

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«Ян — феноменальный боец, представляющий Россию. Бывший чемпион UFC. Уверен, что он вернет себе чемпионский пояс», — заявил Конор Макгрегор.

Как добавил RT, Петр Ян за свою карьеру одержал 16 побед и пять поражений.

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