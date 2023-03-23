Спорт 23 марта 2023, 00:52 «Самый уважаемый человек». Боксер Джонсон признался, что мечтает сыграть в шахматы с Путиным Боксер Джонсон: самая большая мечта — сыграть в шахматы с Путиным РИА «Новости»

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Американский боксер Кевин Джонсон признался, что его самая большая мачта — сыграть в шахматы с российским президентом Владимиром Путиным. Спортсмен встретится на ринге с россиянином Вячеславом Дациком, сообщили «Известия».

Боксер рассказал, что он давно играет в шахматы и ему нравится эта игра. Джонсон отметил, что в Америке не выставляют время, поэтому он не привык к быстрому ритму.

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«Моя самая большая мечта — сыграть в шахматы с Владимиром Путиным. Я пока не так хорош, мне нужно отточить свои навыки, ведь он — самый уважаемый и достойный восхищения человек из всех, кого я знаю. Сесть напротив него и сыграть в шахматы — это моя мечта», — заявил американский боксер в своем видеообращении.

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Джонсон признался, что еще не очень хорош в шахматах и российский лидер, скорее всего, обыграл бы его, но он все равно мечтает посоревноваться с Путиным.

Российских спортсменов постепенно начали допускать к международным соревнованиям. Это пришлось по вкусу не всем: федерации бокса США, Канады, Чехии, Швейцарии и Новой Зеландии объявили о бойкотах чемпионатов мира, если там будут представлены российские и белорусские спортсмены.