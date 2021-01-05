Россиянин Большунов выиграл гонку на 15 км на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом на 15 километров свободным стилем на этапе «Тур де Ски».

Соревнование прошло во вторник, 5 января, в Италии. Россияне заняли пять первых мест в гонке.

Большунов финишировал с результатом 32 минуты 49,6 секунды. Следом за ним дистанцию преодолел Денис Спицов (+8,3 с), третье место занял Иван Якимушкин (+13,9 с).

Четвертым финишировал Алексей Червоткин (+19,2), пятое место взял Артем Мальцев (+21,8).

Александр Большунов укрепил свое лидерство в общем зачете «Тур де Ски», его результат составляет 1 час 41 минуту 19 секунд. На втором месте Мальцев (+1.15), замыкает тройку лидеров Спицов (+1.18).

Большунов 3 января также занял первое место в гонке преследования на этапе «Тур де Ски», напомнила газета «Известия». При этом российские лыжники упустили в тот день возможность занять весь пьедестал из-за столкновения друг с другом. Досадное падение произошло за несколько метров до финиша.