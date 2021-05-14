Россияне взяли золото и серебро в прыжках в воду на Чемпионате Европы

Россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали призовые медали в прыжках в воду с трехметрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

Евгений Кузнецов взял золото, Никита Шлейхер — серебро. Кузнецов в финале показал результат 525,20 балла, Шлейхер — 505,80 балла, отметило РИА «Новости». На третьем месте оказался немец Мартин Вольфрам. Его результат 484,65 балла. Сборная России ранее заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в Базеле. Россияне получили там пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую медаль. Второе место заняла сборная Великобритании. На третьем месте расположилась Швейцария.