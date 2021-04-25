Сборная России победила в медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по спортивной гимнастике. Соревнования проходили в Базеле. Россияне получили там пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую медаль.

Второе место заняла сборная Великобритании — спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и четыре бронзовые медали. На третьем месте расположилась Швейцария — ее представители заработали по одной медали каждого типа.

Золотые медали завоевали четыре россиянина. Никита Нагорный получил сразу две — в личном многоборье и вольных упражнениях. Давид Белявский стал первым в упражнениях на перекладине. Ангелина Мельникова победила в упражнениях на разновысоких брусьях, а Виктория Листунова взяла золотую медаль в личном многоборье.

На полученном золоте спортсмены не остановились. Никита Нагорный взял еще две серебряные медали в упражнениях на коне и кольцах, а Давид Белявский дважды занял второе место в личном многоборье и на параллельных брусьях. Владислава Уразова получила серебро за разновысокие брусья. Ангелина Мельникова взяла две награды в вольных упражнениях и личном многоборье. Кроме того, она заняла третье место в опорном прыжке, заработав стране единственную бронзу.