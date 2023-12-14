14 декабря 2023, 18:27
Россияне и белорусы на Олимпиаде будут состязаться в борьбе, велоспорте, гребле и плавании
МОК назвал виды спорта, в которых будут состязаться россияне на Олимпиаде
Российские и белорусские спортсмены завоевали 11 квот на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Они будут состязаться в борьбе, велоспорте, гребле и плавании, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).
Шесть квот принадлежат россиянам и пять — белорусам. МОК, однако, не уточнил, какие из квот какой стране достанутся.«На сегодняшний день спортсмены в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) получили 11 квот на Олимпийские игры в Париже: шесть по борьбе, три по велоспорту, одну по академической гребле и одну по плаванию», — говорится в заявлении.
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Имена спортсменов станут известны на более позднем этапе процесса допуска.Президент Владимир Путин на прямой линии призвал тщательно изучить условия допуска россиян к Олимпиаде, чтобы принять взвешенное решение о том, отправлять ли их туда. Анализом займутся Минспорта и Олимпийский комитет РФ.
Спортсмены
Международный олимпийский комитет
Олимпийские игры в Париже — 2024
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