Спорт 14 декабря 2023, 18:27 Россияне и белорусы на Олимпиаде будут состязаться в борьбе, велоспорте, гребле и плавании МОК назвал виды спорта, в которых будут состязаться россияне на Олимпиаде РИА «Новости»

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Российские и белорусские спортсмены завоевали 11 квот на Олимпийские игры в Париже в 2024 году. Они будут состязаться в борьбе, велоспорте, гребле и плавании, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

Шесть квот принадлежат россиянам и пять — белорусам. МОК, однако, не уточнил, какие из квот какой стране достанутся.

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Имена спортсменов станут известны на более позднем этапе процесса допуска.