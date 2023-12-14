Спорт 14 декабря 2023, 14:47 Путин поручил проанализировать условия допуска россиян к Олимпиаде Путин поручил ОКР и Минспорту проанализировать условия МОК по участию в турнирах РИА «Новости»

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Решая, отправлять российских спортсменов на международные соревнования или нет, нужно тщательно проанализировать выдвинутые для этого условия. Президент Владимир Путин предупредил на прямой линии, что они могут быть политически мотивированными.

«Если цель в этом — отсечь наших лидеров и показать, что российский спорт не развивается. То тогда надо, чтобы Минспорт и Олимпийский комитет России проанализировали и приняли взвешенное решение», — сказал он.

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Владимир Путин заявил, что выступал за участие спортсменов в крупнейших стартах, в том числе Олимпийских играх, ведь они годами тренировались. По его словам, невзирая на отсутствие флага, все узнают, что выступил спортсмен из России. Он сказал, что нужно внимательно изучить выдвинутые Международным олимпийским комитетом требования.

Президент заявил, что они могли быть политически мотивированными, искусственными, направленными на то, чтобы отсечь звезд российского спорта, претендующих на золотые, серебряные или бронзовые медали. На турниры не смогут поехать, например, спортсмены из «Динамо» и ЦСКА, хотя последний, по мнению Владимира Путина, в нынешнем виде никак не связан с армией — это частная организация.